Александр Котов: Законодатели и избирком одинаково ответственны за итоги выборов  

Законодательные органы и избирательные комиссии равноправно несут ответственность за результаты выборов, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов на открытии Второго форума территориальных избирательных комиссий в Пскове сегодня, 30 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Деятельность законодательных органов и избирательных комиссий тесно переплетены. Вы занимаетесь организацией и проведением выборов, а мы законодательно обеспечиваем этот процесс, и мы в равной степени ответственны за результат. Важно не только избрать кандидатов. На мой взгляд, на этом выборы не заканчиваются. Важно, чтобы люди относились к результатам выборов с доверием и уважением, чтобы результаты выборов не вызывали вопросов. Избирательное законодательство должно быть четким и прозрачным, чтобы это доверие укреплялось, с такой непростой задачей мы работаем. Я не хочу сказать, что мы часто корректируем наше избирательное законодательство в этой части, но мы очень четко реагируем на все замечания и делаем так, чтобы затруднений не было», - сказал Александр Котов.