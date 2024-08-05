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Политика

Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

06.08.2024 16:23|ПсковКомментариев: 0

Госдума во время осенней сессии рассмотрит несколько законопроектов о новых мерах поддержки россиян. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала во вторник, 6 августа.

По словам парламентария, ключевые инициативы затронут две категории россиян, пишет «Лента.ру».

Бессараб отметила, что в первую очередь нижняя палата парламента пересмотрит размер бюджета, чтобы покрыть все нужды.

«У нас впереди те законопроекты, которые уже подготовлены по поручению президента. Будет корректироваться бюджет в сторону увеличения с учетом тех дополнительных социальных мер поддержки, которые были введены в период весенней сессии», — сказала она.

«Уверена, что поэтапно будут добавляться преференции для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Очень надеюсь, что решится вопрос по пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан, и есть предпосылки для положительных изменений. Вопрос касается госслужащих», — уточнила депутат.

Осенняя сессия VIII созыва Госдумы в 2024 году стартует 3 сентября и продлится до 29 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей
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