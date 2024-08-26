Пункты приема заявлений для избирателей из Петербурга заработали в Псковской области

На территории Псковской области с сегодняшнего дня работают пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения для избирателей Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Telegram-канал Избирательной комиссии Псковской области
Избиратели Северной столицы, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области, смогут проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга на специально образованных экстерриториальных избирательных участках.
Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать:
Голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Экстерриториальные избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.