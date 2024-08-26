Политика

«Собственной персоной»: Александр Козловский о вызовах, выборах и новом парламентском сезоне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 августа. Гость студии - депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Ведущий передачи — главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко — расспросил собеседника о вызовах, стоящих перед партией, завершающейся избирательной кампании в муниципалитетах и задачах на новый парламентский сезон.

Кроме того, речь в программе шла об изменениях в российской школе в новом учебном году и инициативах коллег Александра Козловского по работе в парламенте.