Председатель «Яблока» Николай Рыбаков о выборах, Пскове, цензуре, Пушкине и мире

О подготовке кандидатов псковского «Яблока» к муниципальным выборам, любви к Пушкинским Горам и стремлении к миру рассказал председатель партии Николай Рыбаков в интервью корреспонденту радио ПЛН FM (102.6 FM).

На фото кандидаты «Яблока» в Псковский муниципальный округ первого созыва

- Николай Игоревич, вы приезжаете в Псковскую область уже во второй раз за последние месяцы. Поэтому хотел бы, во-первых, спросить вас, с чем связан нынешний визит? И во-вторых, вы политик федерального уровня, имеете возможность сравнивать Псковскую область с другими субъектами Российской Федерации. По вашему мнению, в чем принципиальное отличие нашего города и региона?

- Первое очень важное отличие в том, что в Псковской области есть Псковская Лента Новостей, которой 25 лет. С чем я хочу вас поздравить и сказать, что в современной России это абсолютно выдающееся достижение, когда есть средства массовой информации, которые люди могут слушать и получать разные точки зрения. Это великое дело, и за это вам большая благодарность.

- Спасибо.

Я приезжаю в Псковскую область по разным поводам и по приятным, и, к сожалению, по неприятным. И последний раз мы встречались, когда я был на судебном процессе, связанном с преследованием, мы именно так это расцениваем, заместителя председателя партии Льва Шлосберга*.

- Министерством юстиции признан иноагентом.

- Да, мы тоже наверняка будем еще раз говорить то, что мы оспариваем сам институт этот, абсолютно порочный для нашей страны, вредный для будущего страны. Мы стараемся делать всё для того, чтобы Лев* как можно скорее был на свободе, и благодарны всем, кто поддерживает его и в Псковской области, и за пределами. А второй вопрос, который вы задали, чем отличается область?

Вы мне его задали как политику, но я хотел бы начать как человек, у которого, как у любого ленинградца, многие воспоминания из детства, очень важные для формирования личности, связаны именно с Псковской областью. Конечно, это Пушкинские Горы — Михайловское. Приезжая в Михайловское, вы знаете, для меня важно даже не дом поэта. У меня есть самое дорогое место в Псковской области, удивительное, которое меня прямо волнует всегда. Это табличка на въезде в Пушкинские Горы. Если знаете, по дороге, когда вы с трассы съезжаете уже непосредственно к заповеднику, видите надпись «Пушкинские Горы», и вот это мое одно из самых больших воспоминаний детства. Это воспоминания, когда ты едешь во что-то прекрасное, доброе, воспитывающее тебя. И в целом это очень большая часть великого культурного наследия и Псковской области, и вообще всей нашей страны. И вот, если бы Лев* сейчас был тут и слышал меня, он бы хватался за голову, потому что есть надпись на берегу реки в Пскове «Россия начинается здесь». И я понимаю, что это нельзя ставить в историческом центре. Полностью с этим согласен. Но по факту это правда же Россия начинается здесь, и история, и великая Псковская Республика, и вече, демократические традиции. Без этого невозможно не только настоящее, прошлое, но и будущее нашей страны.

А второе, что особенно для меня на контрасте смотрится, что когда я понимаю, что ты приезжаешь в столь значимый для истории страны, для истории государственности город и область, а здесь критическое положение и с экономическим развитием, и со здравоохранением, и с образованием. И с тем, что на первом месте, не на втором, не на пятом, не на двадцать пятом, а на первом по убыли населения стоит Псковская область. И это, конечно, меня и всех наших коллег очень волнует, потому что люди, когда идут в политику, и этим очень как раз отличается Псковская область, потому что хотят изменить ситуацию: в своем селе, в районе, в городе, в области и в итоге в стране в целом. Потому что люди понимают, что просто смотреть на то, что из родной для них или ставшей родной для них области люди уезжают, люди не могут получить помощь в больницах. Очень короткая жизнь людей в прямом, простите, смысле, в годах жизни в области. И люди понимают: что, а кто, если не мы? Ну, давайте, можно, конечно, смотреть, можно страдать, а можно идти и стремиться что-то сделать. Поэтому вот, к сожалению, это мне очень больно об этом говорить, но вот такой гигантский контраст между величием и современными проблемами, вот он, конечно, очень заметен в регионе. Поэтому мы занимаемся политикой, чтобы это все исправить.

- У нас сейчас идет муниципальная избирательная кампания в 11 районах, которые в ходе третьего этапа реформы стали муниципальными округами, и там избираются депутаты окружных собраний первого созыва. Выдвинуты кандидаты-яблочники, и я хочу вас спросить: вот вы говорите, что люди хотят что-то изменить, идут в политику, идут на эти выборы, при этом все мы понимаем, что от депутатов окружных собраний очень немногое будет зависеть. Главы теперь у нас не избираются всенародно, они назначаются из участников конкурса, и, по сути дела, назначаются областным руководством, подконтрольны, подотчетны ему. К тому же, как показывает практика, большинство в собраниях не у партии «Яблоко», большинство у другой политической силы. И тогда не совсем понятно, а что могут сделать яблочники? Хотел бы услышать от вас ответ, за что вы здесь боретесь, за какие-то отдельные депутатские мандаты, за реальное местное самоуправление, как вы его понимаете?

- Во-первых, для чего «Яблоко» и кандидаты не только в Псковской области, а в целом по стране уже четвертый год, это сложно представить, уже четвертые выборы идут с одним девизом и ради одного. Девиз — это за мир и свободу, за заключение соглашения о прекращении огня. Потому что мы хотим сказать людям и призвать их думать вместе с нами и понимать это, что ситуация начнет меняться к лучшему. Отношение к людям будет меняться, когда люди перестанут убивать друг друга. Нет ничего сейчас важнее и в нашей стране, и в мире, чтобы люди перестали друг друга убивать. Тогда будут думать, почему больниц так мало, почему с учителями проблема и дальше, и дальше, и дальше. Но если человеческая жизнь ничего не значит, зачем тогда врачи? Зачем тогда, по большому счету, учителя, если понятно, что человек может погибнуть и что лечить-то? Поэтому смысл всего, что сейчас делает «Яблоко», это вернуть Россию на нормальный человеческий путь развития, когда человеческая жизнь будет превыше всего. В муниципалитете об этом будут знать, в области об этом будут знать и в целом в стране будут об этом знать. И вот когда мы выстроим вот это, мы скажем, что и в целом в мире должны об этом знать.

- Николай Игоревич, я как и в прошлый раз ловлю себя на мысли, что вы как будто отвечаете на какой-то другой вопрос.

- Нет, муниципальные выборы в Псковской области, вы же понимаете, Псковская область отличается тем, что это особенный регион. Это регион свободы, это регион людей с очень большой коллективной биографией. И почему в том числе в Псковской области такая поддержка «Яблока»? Потому что люди понимают, что от нас даже на самых маленьких выборах зависит то, какая будет в целом страна.

Да, люди, когда идут на выборы, конечно, они хотят и будут заниматься тем, чтобы строили дороги, ремонтировали школы, больницы, очистные сооружения, чтобы не сливали канализацию в реки и так далее, и так далее. Они всем этим будут заниматься. Но объединяет во всей стране «Яблоко» то, что люди понимают, что нет ничего важнее того, чтобы был мир. И еще вы спросили про местное самоуправление, мы считаем это важнейшей проблемой в стране, то, что местное самоуправление уничтожается. Вот я покажу наглядно, что произошло. Вот у вас есть несколько районов, сел, и в каждом из них раньше избирались депутаты. И пожилой человек или мама с ребенком могли физически в своем селе прийти к вот этому депутату и даже если денег в бюджете нет, но если это ответственный депутат, который понимает, что он и должен, и может помочь этим людям, хотя бы будучи их представителем. А что теперь произошло? Теперь взяли и объединили все эти муниципалитеты в один большой. Что говорят мне люди? Не только в Псковской области, а по всей стране, люди говорят: да мы даже не доедем теперь до этих депутатов. Есть у них полномочия, нет у них полномочий. Мы даже поговорить с ними не можем. Это отдаление власти от людей. «Яблоко» против этого, «Яблоко» за то, чтобы власть была подотчетна людям, чтобы люди могли требовать от нее, чтобы она помогала людям, и это возможность сделать тогда, когда она максимально приближена людям. А сейчас делается все, чтобы эту власть отдалить и сделать ее не подконтрольной. Против этого «Яблоко» и выступало, и будет, и не только в Псковской области, а по всей стране, потому что это везде так происходит. Но я главное хочу сказать, что могут сделать местные депутаты и почему нужно всегда идти на выборы, потому что это те люди, которые будут вашими представителями, которые даже не имея больших полномочий, ну что, мы обманывать будем кого-то, нет, не имея больших полномочий, будут такими вашими проводниками на более высшем уровне. Это те люди, которые, образуя одну большую команду, будут более профессионально, грамотно отстаивать ваши интересы, потому что иногда человек может не знать, как защитить свои интересы, а они это знают, они это умеют. И в Пскове очень сильная команда, которая умеет добиваться очень многого, даже на местном уровне.

- Какую конкретную задачу вы ставите перед этой командой, о которой вы говорите, в Псковской области? На какие результаты рассчитываете?

- Я начал с того, что вы честное средство массовой информации. Мы понимаем, в какой стране, в какой обстановке, в какой атмосфере и в какой, в том числе, избирательной системе мы работаем. Поэтому мы давно не оцениваем результаты выборов по тому, какой процент зафиксирован в избирательном бюллетене. Мы оцениваем по атмосфере, которая создается во время выборов. И есть два больших варианта. Есть вариант, когда люди хотят перемен и действуют для этого, то есть приходят на избирательный участок. А есть настроение, когда люди не хотят ничего общего иметь вообще с этой системой, ни с выборами, ни с властью, ни с чем, и уходят во внутреннюю миграцию, и это катастрофа для страны. Мы призываем так не делать и не бросать свою страну, и самим формировать ту власть, которая будет принимать решение на любом уровне.

- В продолжение разговора о выборах. По результатам муниципальных выборов формируется основа для прохождения муниципального фильтра на губернаторских выборах...

- Всё, забудьте. Нет никаких губернаторских выборов в России. Есть формальное мероприятие, которое называется губернаторские выборы, оно, конечно, есть.

- Но вы хотите в них участвовать. Кандидаты от «Яблока» стремятся попасть на губернаторские выборы, но не могут пройти, потому что нет основы для прохождения муниципального фильтра.

- Да ни у одной партии, кроме «Единой России». Сформирована такая система. Для этого всё придумано, для этого работает гигантская государственная машина, чтобы действующий губернатор или врио сам определял своих оппонентов во всех регионах всегда. Сейчас, к сожалению, и это очень плохо для страны, реальных свободных настоящих выборов губернаторов, их нет, к сожалению. Да, действительно, и в этом году у нас был кандидат в губернаторы Новгородской области, соседней, потому что мы используем выборы как законный, безопасный, хотя бы для избирателей, инструмент для диалога и для разговора с людьми. Мы его будем использовать, потому что самое ужасное, когда люди перестают говорить друг с другом.

- Наша встреча проходит на самом старте нового учебного года. Как вы считаете, необходимы ли российскому образованию какие-то серьезные изменения? И если да, то в чем они должны выражаться?

- Самое главное, в чем должны выражаться эти изменения, в этом солидарны мои коллеги, которые профессионально занимаются образованием, многими десятилетиями - в «Яблоке» есть и Эмилия Слабунова, заслуженный учитель России, третий председатель нашей партии, она работает в законодательном собрании Карелии, и Евгений Бунимович с огромным стажем и педагога, и политика в образовании в Москве, тоже заслуженный учитель, и Александр Шишлов, который был председателем комитета Государственной Думы по образованию. Я бы сказал две, в чем мы все сходимся, две вещи, которые нужно возвращать в российскую школу. Первое – это свобода. Учителя не должны бояться, что они будут подвергнуты наказанию, репрессиям, преследованиям за то, о чем они говорят с детьми в школах.

И это, конечно, отсылка к тому, какие методички спускаются по проведению разговоров о важном и других подобных предметах. А второе – это гуманизация российской школы. Сейчас идёт всё ровно в противоположном направлении. Это уничтожение свободы и это уничтожение гуманизации. Когда вместо того, чтобы дети в школе изучали больше иностранные языки, чтобы им открывался мир, чтобы они могли читать, общаться, разговаривать, слушать, больше познавать знания в мире. Вместо этого им говорят: «Нет, вы будете собирать автомат Калашникова». Вот это выбор. Ну, есть еще одна фундаментальная особенность, и еще, к большому сожалению, для Псковской области она очень важна, потому что когда дети приходят в школу, в которой протечки, холодно, нет учебного оборудования, очень сложно, чтобы был современный образовательный процесс на уровне 21 века. Я очень часто эту ситуацию встречаю в стране, когда дети в школе должны ходить в туалет на улицу, в гендерно нейтральный, потому что это дырка в земле, в кабинке. Прямо сейчас в нашей стране таким образом построено образование, что в будущем будет очень сложно на что-то претендовать. И если власти наконец поймут, что мировое лидерство заключается не в том, чтобы грозить всем по периметру, не в том, чтобы тебя боялись, а в том, чтобы тебя уважали, потому что знают, что у тебя люди долго и качественно живут, образованы, современные. Не влачат нищенское существование, потому что, допустим, в очень многих семьях в области после того, как они минимально необходимые выплатят расходы, это коммунальные расходы, налоги, если получается таким образом, у них остается чуть больше 8 тысяч рублей. 8 тысяч – это, простите, пока не запрещено сравнивать, это меньше 100 долларов в месяц на семью свободных средств. Пожалуйста, всё, что хотите себе позволить, и образовательные, и культурные, и спортивные, ни в чем себе не отказывайте. И здравоохранение туда же, когда невозможно его получить бесплатно. Ну и просто посмотрите, сколько всё это стоит.

И вот если власть поймёт, что в этом будущее страны, ситуация будет меняться. Сами выбирайте, какое будущее у страны, у детей и, по большому счёту, у мира. Потому что да, иногда очень важно, как на местных выборах голосуют, для того, чтобы потом знали, какое будущее будет у нашей страны.

- Вы уже упоминали сферу здравоохранения. Как вы оцениваете ситуацию в ней и в Псковской области, и в целом в России? Какие у вас в этой связи наблюдения, может быть, предложения, какие оценки?

- Я не буду делать вид, что я все эти цифры знаю наизусть. Я готовлюсь, конечно, к поездкам в регионы. В Псковской области ситуацию со здравоохранением, на мой взгляд, можно оценить как катастрофическую. Вот сам губернатор Михаил Ведерников в июне 2025 года, здесь ссылаюсь на Псковскую Ленту Новостей как раз, сообщил, что дефицит медицинских работников в области составляет 550 человек, 289 врачей, 258 средних медицинских работников. А за период с 2000 года половина больниц прекратила свою работу. Было 86, стало 40. И многие говорят, что это структурное укрупнение. Я часто слышу моих оппонентов на эфирах, что это просто переструктурирование, но это не так, потому что количество больничных коек также сократилось на 45%, почти в два раза. Поэтому это сильнее тенденция, чем в среднем по России. А в Псковской области, в которой чрезвычайно короткий ожидаемый период продолжительности жизни, из которой люди уезжают, это просто ключевая тема, которой должна заниматься власть. Образование и здравоохранение. А потом спрашивают: «Вы знаете, удивительно, что у нас из области люди уезжают». А как они могут не уезжать, если они жить хотят? Они просто физически хотят жить. Можно узнать, как они будут это делать, если нет врачей, к которым они могут обратиться. Как они будут жить в области? Результат – люди уезжают. Почему большое количество выпускников образовательных учреждений, которые учатся на учителей, не идут потом работать. А как они на зарплату учителя будут содержать свою семью, как они будут выживать в области, если они не могут достойную заработную плату получать, себя содержать в смысле лечить и поддерживать свое состояние здоровья. Как они будут это делать? Но зато да, зато мы будем через границу всем грозить, вот вы там в Европе такие плохие и вообще загниваете. Надо собой заниматься, своими проблемами. Ради того, чтобы совершенно другая была ситуация, чтобы все думали «мы хотим жить, как в России». К сожалению, пока это далеко не так. И вот если власть поймёт, что в этом будущее страны, ситуация будет меняться.

- Справедливости ради отмечу здесь, что в нашей студии бывают и представители региональной власти, в том числе сферы здравоохранения, они дают ответы на те вопросы, в том числе на те, которые сегодня здесь прозвучали.

- Вопрос вообще не к работникам сферы здравоохранения и даже не к тем, кто ею управляет. Вопрос государственных приоритетов. У нас сейчас у государства другой приоритет. У нас сейчас приоритет развитие военно-промышленного комплекса. Вот в чем приоритет сейчас страны. А мы считаем, что приоритетом должно быть здравоохранение, образование и наука. Потому что этим в будущем государство будет сильнее.

- И свободы человека, о чем вы сегодня уже говорили?

- Без этого вообще ничего не будет. Если люди в своей стране будут бояться творить. А вчера был очень важный день, к сожалению, нового наступления на свободу и на творчество в стране.

- Что вы имеете в виду?

- Я имею в виду то, что с 1 сентября запрещены к продаже очень многие книги, они изъяты из магазинов, те книги, которые даже не то, что написаны иностранными агентами, а каким-то образом связаны с ними. Например, вчера мы были в издательстве в Москве, и мой коллега, руководитель нашего аналитического центра партии Иван Большаков, говорит: «Скажите, а я могу купить вот эту биографию Теодора Шанина, великого социолога, который приехал и посвятил свою жизнь нашей стране?». Нет, не можете. Потому что вчера уже 1 сентября, а там вступительная статья написана Александром Архангельским*, включенным в список иностранных агентов. Им с 1 сентября запрещено заниматься просветительством, а книги - это просветительство. И издательство не может больше продавать эти книги. То есть раньше они в магазине продавались в такой специальной обложке, чтобы нельзя было посмотреть, что там. Вот там написано название книги и вот такая гигантская надпись, что это изданное иностранным агентом. И вот ты идешь по современным крупным магазинам Москвы, Петербурга, других городов, и раз, два, три, четыре. Это сильнейшее наступление на интеллектуальную свободу. Этот закон вступил в силу именно в День знаний, 1 сентября. Ну что в голове?

- Это случайно - или все-таки это некий посыл, месседж?

- Честно говоря, думаю, что случайно так получилось. Но получилось очень символично, когда в День знаний мы получаем закрытие части очень важных знаний для людей. Это огромная трагедия для нашей страны. И навязывание учителям таких программ, и выход России из Болонской системы, которая позволяла, с одной стороны, нашим школьникам, нашим студентам использовать образовательные системы и учиться, у кого есть такая возможность, а это было не только для богатеньких родителей, но и для талантливых студентов, которые могли по разным образовательным программам учиться в университетах других стран. Но, и выходя из Болонской системы, предполагалось, чтобы наша молодежь не училась там. Но у людей, принимающих эти решения, даже не хватало уважения к собственному университету в своей стране, потому что вы не только не даете нашим студентам ехать в другие университеты, но вы не даете студентам из других стран, где высокий образовательный уровень, приезжать в наши университеты и учиться по нашим специальностям, потому что они не смогут потом вернуться к себе и чтобы эти дипломы были там признаны. Да, к нам будут приезжать студенты из тех стран, где уровень образования значительно ниже. А я хочу, чтобы к нам приезжали из стран с высоким образовательным уровнем, чтобы наши университеты ценились. Сделано сейчас всё для того, поставить черту и оградить наши университеты, оградить нашу науку от мировых процессов. И это настолько сильно загоняет нашу страну в прошлое. Это сразу же не будет заметно. Это будет заметно через годы и, может быть, даже через десятилетия. Это будет критически заметно, когда последствия того взаимного процесса, когда, с одной стороны, Европа и западные страны осуществляют санкционную политику, а с другой стороны, наша страна отгораживается от многих образовательных, культурных, научных процессов в мире. Это не будет заметно сразу, когда вы выйдете на улицу, а через 10-15 лет это будет очень сильно заметно. Сейчас это заметно тем, кто не может купить лекарства, которые людям критически необходимы от очень многих заболеваний, и процветает серый и черный рынок лекарств со многими другими процессами. А через некоторое время такое отставание будет, к сожалению, еще более заметно.

- Вы готовы сейчас сделать какой-то прогноз относительно того, что будет происходить в ближайшее время в плане различных запретов, наступления на гражданские права, в плане цензуры в искусстве?

- Пока все идет к тому, что это будет продолжаться. Я абсолютно убежден в том, что граждане могут очень сильно этому противостоять. Прежде всего, хочу сказать, что это законный, легальный возможный способ участия граждан в выборах. Потому что ты демонстрируешь свою позицию. Это один способ. Второй для людей. Вот я этим пользуюсь, пользуйтесь и вы. Читайте больше книг, приходите в книжные магазины, покупайте те книги, поддерживайте те издательства, которые издают важные и хорошие книги. Я утром был в Пскове и пошел в книжный магазин, купил одну книгу. Я передам ее в одну из школьных библиотек. И это пример того, как люди могут добиваться отмены абсурдных запретов. Вот «Маус» - великая антифашистская книга, это единственный комикс - лауреат Пулитцерской премии. А одно время на нее были гонения, ее изымали из магазинов, с витрин, потому что здесь использовались, на тот момент знаки, которые решили, что недопустимы, но, к счастью, в законе есть четкое понимание, что когда это антифашистское произведение, то это к нему не относится. Читайте. Это книга про Холокост, про концлагеря. Читайте, встречайтесь, вместе читайте, обсуждайте, говорите, не молчите, не замыкайтесь в своем таком пространстве, пузыре. И это будет от каждого из вас очень большой поступок для того, вот эти шаги в сторону цензуры, преследования независимых издательств, писателей не привели к тем действиям, на которые они рассчитаны. А рассчитан на то, что люди будут замыкаться в своих пузырях, молчать и ни на что не реагировать. Образование будет становиться хуже, прежде всего, гуманитарное образование. Люди не будут высказывать альтернативную власти точку зрения. А у людей есть такое право, и люди могут, и считаю, как граждане, обязаны это делать.

- В заключительной части программы хотел бы вернуться к вопросам участия партии «Яблоко» и ее кандидатов в муниципальных выборах. Остается немного более недели до трехдневного голосования. Каково ваше отношение, во-первых, к тому, что голосование проходит в три дня? И второй вопрос, использование дистанционного электронного голосования. Как яблочники формулируют свое отношение к такому формату голосования? И что вы можете сделать для того, чтобы проконтролировать ход такого голосования, его результаты?

- Мы граждане стойкие, научились и умеем работать в любой ситуации. Но мы считаем, что голосование должно быть в один день бумажными бюллетенями на избирательных участках. Это самое прозрачное и самое честное голосование. В нынешней системе никто не может гарантировать не вмешательство власти в другие формы. Поэтому мы абсолютно убеждены, что в будущем голосование должно вернуться к тому, что очно, на избирательных участках, с бюллетенями, с бумажным подсчетом. Этому будет намного больше доверия.

- А как же тот факт, что в 21-м веке живем - развитие технологий, движемся вперед, идем в ногу со временем?

- Да, когда будет абсолютно полное доверие к тому, что никаких нарушений, никакого вмешательства, ну тогда встретимся, поговорим. Никогда технологии не должны идти вперед прав человека. Права человека, как всегда, должны быть выше любых технологий. Пока это не так, и это очень важно. И раз вы вывели на выборы, и один из вопросов вас был в начале, может быть мы так чуть-чуть закрутим сейчас, что за что же вы боретесь на выборах?

Пока шла передача, я подумал, что я хочу вот к чему вернуться. Тем более, находясь в Псковской области. Я хочу прочитать некоторые строки, в которых большая часть нашей программы находится. Тем более, это еще раз говорю, что мы в Псковской области.

Лишь там над царскою главой

Народов не легло страданье,

Где крепко с Вольностью святой

Законов мощных сочетанье;

Где всем простерт их твердый щит,

Где сжатый верными руками

Граждан над равными главами

Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока

Сражает праведным размахом;

Где не подкупна их рука

Ни алчной скупостью, ни страхом.

Владыки! вам венец и трон

Дает Закон — а не природа;

Стоите выше вы народа,

Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,

Где дремлет он неосторожно,

Где иль народу, иль царям

Законом властвовать возможно!

Александр Сергеевич (Пушкин, - ред.) программу партии «Яблока» изложил более 200 лет назад. Равенство людей перед законом, закон, который есть выше всего еще этого, общечеловеческие, гуманистические законы не противодействие коррупции, равенство граждан, отсутствие страха и свободы. Вот для чего и за что мы боремся на выборах.

- Выходит, программу партии «Яблока» Пушкин писал?

- Да.

- А какова позиция партии «Яблока» в отношении политических эмигрантов, которые находясь за пределами нашей страны, выступают за продолжение военных действий, за нанесение стратегического поражения Российской Федерации, за ужесточение санкций? Ну, то есть, вот такая борьба с Россией до победного для Запада конца. Какова ваша позиция? Почему партия «Яблока» публично не отмежевалась от таких русофобов и национальных предателей?

- Уже много раз говорили о том, что мы критически против такой позиции. Начиная с того, что никакой победы после того, какое количество людей погибло, изувечено, быть не может. Потому что проиграли уже все. Все проиграли, когда продемонстрировали, что между крупнейшими европейскими странами в 21-м веке споры будут решаться, после абсолютно нечеловеческого опыта Великой Отечественной, Второй мировой войны, споры будут решаться на поле боя. После этого проиграли все. И ничего важнее сейчас, чем добиться того, чтобы люди перестали убивать друг друга, не может быть. И все, кто считает, что ценой, не знаю какой, 100 тысяч, миллиона человеческих жизней, можно что-то доказать, что-то убедить и продвинуться на один километр. Лично мне и нашей партии, и люди, и такая позиция абсолютно чужда. Какую бы сторону они не представляли. Потому что таких людей я вижу по обе стороны баррикад. Нас на этих баррикадах вообще нет. Я вижу этих людей на телевизионных эфирах, я им говорю: «Господин, встали, берете теплое белье, сухарики - и в окоп. Вы сидите в теплой студии в Москве или в другой столице, и оттуда указываете, как другие люди должны гибнуть». Вот мы приехали на поезде в Псков и из нашего вагона выгружали молодого человека. Я надеюсь, это ранение ноги, а не ампутация всё-таки. И вы не представляете, как часто я вижу этих людей с травмами в аэропортах, на вокзалах, на улицах уже. И вот я думаю, что вот те, кто призывает к продолжению гибели людей, они вот чего хотят?

Я даже не говорю, когда я вижу эти кладбища. Вот вчера был День знаний 1 сентября. Вот 1 сентября подумайте, сколько отцов и матерей не поведет своих детей в школы. То, что просто этих детей не появится. Или эти дети стали сиротами.

- Может ли всё быть иначе в ситуации, когда, как нам неоднократно заявляют и повторяют, против России ведется гибридная война, коллективный Запад продолжает свою борьбу с нашей страной ради нанесения стратегического поражения России, о котором я говорил? Может ли в этой ситуации быть иначе? Как же Россия может отказаться от того, чтобы обеспечивать свою безопасность, сохранять и укреплять свой суверенитет? Что ей делать, когда весь Запад, Европа в данном случае, выступает за продолжение этой борьбы?

- Стратегическое поражение России могут нанести только российские политики, которые будут страну загонять в прошлое, загонять в казармы, загонять в военные действия, вместо того, чтобы строить сильную, открытую миру государства. Эти люди, которые так себе видят Россию как казарму, очень заинтересованы в том, чтобы были европейские политики, которые хотят того же, чтобы образ России был такой. Они нашли друг друга. Я просто вижу, как у многих европейских политиков не будет основы для их работы, для их политических заявлений про Россию, если нет вот этой позиции, вот этих политиков, которые хотят вместо микроскопа автомат Калашникова в стране - чтобы был символом. Они абсолютно нужны друг другу. Но во всех странах есть другие политики. Есть и в России. Есть в Европе, есть в Штатах, во всех странах. Есть политики, которые хотят для своих стран и в целом для мира другого будущего. И сейчас вопрос, кто выиграет. Если выиграем мы, люди, которые хотят мирного развития нашей страны и всего мира, чтобы Россия была сильная и современная, а не сильная и отсталая страна, тогда будет одно развитие событий. Потому что, к сожалению, есть другой вариант развития событий. Он заключается в том, и об этом и Григорий Явлинский, и Алексей Арбатов, академик Российской академии наук, я считаю, крупнейший российский специалист в области международной безопасности, член политкомитета нашей партии, говорят в своих публикациях об очень серьезной угрозе ядерного столкновения. К сожалению, степень опасности продуманного или что еще опаснее, внезапного, непродуманного, случайного - а оно может быть, кто хочет, может почитать сколько раз в мировой истории, включая Карибский кризис, который приводят как прекрасное решение дипломатическое конфликта - оно произошло только потому, что случайным образом не было применено ядерное оружие тогда. Не надо экспериментировать, не надо ждать, что опять чудесным образом сверху произойдут события, которые не позволят случиться ядерной войне. И русский народ мудрый - на бога надейся, сам не плошай. Вот самим не надо, не надо экспериментов таких. Потому что потом, очень часто ты слышишь от, чаще всего, оппонентов, которые говорят, а кто бы мог подумать? Причем с разных сторон. Они за Путина, они против Путина, сначала наляпают каких-то заявлений, которые приводят потом к действиям, а потом говорят: а кто же мог подумать, что это к этому приведет? Ну, потому что головой надо думать. И сейчас в том числе нужно думать головой, потому что сейчас цена вопроса такова, что если не отойти от края пропасти, то потом не то, что не у кого будет спрашивать, кто бы мог подумать, а и некому. Это тараканы в Новой Зеландии тогда будут обсуждать. Вот не надо таких экспериментов. Поэтому надо скорее делать так, чтобы отойти от этого края, чтобы люди перестали убивать друг друга и начали разговаривать, слушать и слышать друг друга.

Беседовал Александр Савенко

* Минюстом России признан иностранным агентом