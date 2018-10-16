Общество

Энергосберегающее освещение установил на улицах Острова «Ростелеком»

«Ростелеком» завершил энергосервисный проект в городе Острове Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, связисты заменили более 1300 устаревших уличных ламп на новые светодиодные светильники, установили автоматизированную систему управления и контроля потребления энергоресурсов.

«Энергоэффективность - один из важных элементов развития Умных городов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» участвует в масштабной работе по энергосбережению и повышению эффективности использования электроэнергии. Наша компания уже успешно реализовала ряд проектов во многих городах на Северо-Западе. В Острове новая автоматизированная система управления городским освещением позволит в режиме реального времени контролировать работоспособность светильников. С ее помощью также можно отслеживать незаконные подсоединения к сети и локально обесточивать участки для технического обслуживания», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

После монтажа на каждой улице произведены замеры освещенности и фактического потребления электроэнергии. Мощность светильников снижена более чем в 3 раза, что соответствует светотехническому расчету.

Энергосберегающая система принципиально отличается от предыдущих моделей за счет «умных» технологий. Во-первых, при существенной экономии электроэнергии сохраняется необходимый уровень освещенности - благодаря использованию светодиодов. Во-вторых, современные шкафы управления уличным освещением, установленные «Ростелекомом», позволяют дистанционно включать или отключать светильники в зависимости от уровня естественного освещения, а также видеть неисправности на сети - электрикам не нужно выезжать для мониторинга на место.

По оценкам экспертов, проект позволит Острову снизить потребление электроэнергии на 65%.

На срок действия контракта - в течение 6 лет - «Ростелеком» гарантирует бесплатную замену светильников в случае их выхода из строя.

«Сокращение потребления энергоресурсов и повышение энергетической эффективности - приоритетные направления в отрасли ЖКХ. В лице «Ростелекома» мы получили надежного партнера, который смог максимально качественно и быстро реализовать столь масштабный проект, - отметила первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская. - Модернизация системы освещения реализована по схеме энергосервисного контракта с привлечением инвестиций компании «Ростелеком». После того, как проект окупится, средства от экономии будут пополнять местный бюджет. Кроме того, мы смогли обеспечить светом те улицы, где раньше было темно. То есть установка «умного» освещения - это также вопрос комфорта и безопасности для жителей города».