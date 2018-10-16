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Общество

Верховный суд защитил право пациентов на дорогое и редкое лекарство

23.10.2018 10:54|ПсковКомментариев: 2

Каждому россиянину, у которого обнаружена тяжелая болезнь, государство гарантирует помощь, в том числе и бесплатными лекарствами. Но зачастую получить их сложно, особенно если лекарства дорогие и редкие. Оформление документов для получения таких лекарств за счет казны - часто непреодолимое препятствие для пациентов и их близких. Верховный суд РФ в своем решении заявил, что помогать больным оформлять документы должны медики и чиновники от медицины, а не больные. Иначе нарушаются конституционные права пациентов и все «медицинские» законы, пишет «Российская газета».

Такое суперважное решение вынес Верховный суд РФ. Ни для кого не секрет, что сегодня получить бесплатное лекарство для лечения тяжелого недуга - целая эпопея, где ключевое слово не «получить», а «выбить». С одной стороны, у нас правильные законы, в которых сказано, что для некоторых серьезных недугов лекарства положены человеку бесплатно. С другой стороны, на этом выстроена целая система, не дающая возможности больному или его близким пройти эту «полосу препятствий». Потому дорогого стоит нынешнее решение Верховного суда РФ, в котором подчеркнуто: человек вообще не должен страдать от того, что лечебные учреждения не хотят нормально работать, то есть не соблюдают порядок оформления медицинской документации.

А благодарить за такое решение суда надо жителя Белгородской области, который, несмотря на тяжелую болезнь, смог пройти долгий судебный путь и доказать свою правоту в Верховном суде страны - ради себя и тысяч других.

История его нелегкой победы такова: летом прошлого года в районный суд пришел гражданин и принес иск к департаменту здравоохранения и соцзащиты области. Истец хотел, чтобы суд обязал чиновников обеспечить его препаратом под названием «Помалидомид» в нужном для лечения объеме и за счет бюджета области.

В суде гражданин рассказал, что у него онкология. Северо-Западным федеральным медицинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова ему выдано консультативное заключение, что в его случае ему надо лечиться «Помалидомидом», потому как все стандартные методики лечения испробованы и не помогают, а болезнь прогрессирует. Этот препарат стоит очень дорого, и пить его надо долго.

Узнав про то, что ему необходимо дорогое лекарство, гражданин «устно обратился» в департамент здравоохранения с просьбой помочь ему, но получил такой же устный отказ. Пришлось идти в районный суд. Там его выслушали и обязали обеспечить гражданина нужным лекарством «в необходимом объеме в соответствии с медицинскими показаниями за счет бюджета Белгородской области». Чиновники обжаловали это решение в областном суде и уверенно победили больного раком гражданина. Апелляция отменила решение районных коллег и приняла новое решение - истцу отказать целиком и полностью. Пришлось гражданину дойти до Верховного суда. Там дело изучили и с таким выводом областного суда не согласились.

Как заявил в своем решении Белгородский областной суд, стандарты медицинской помощи при лечении онкологии не предусматривают применение «Помалидомида», поэтому его бесплатная выдача возможна только в случаях, когда пациент не сможет без него жить.

В нашем случае именно так и было, но в суде нашли элегантный выход - чиновники департамента здравоохранения отказали больному как бы законно, так как в пакете документов нашлись ошибки. Если быть точным, у истца не было протокола с указанием на наличие медицинских показаний для рекомендации именно «Помалидомида». Из этого областной суд сделал вывод: права больного онкологией нарушены не были.

Верховный суд, отменив такое решение, сначала напомнил коллегам, что одним из принципов охраны здоровья граждан является соблюдение их прав в сфере охраны здоровья и обеспечение реализации этих прав государственными гарантиями. Это сказано и в федеральном, и в областном законодательстве. К таким гарантиям относится оказание помощи гражданам, страдающим онкологией, в том числе обеспечение за счет средств местного бюджета лекарственными препаратами.

Главной ошибкой белгородских коллег было то, что суд фактически возложил на инвалида обязанность проверять, правильно ли у него оформлены документы. Хотя это обязанность врачебной комиссии

Если прописанного препарата нет в стандартах медицинской помощи, то оно все равно выдается пациенту бесплатно, просто решение о необходимости применения этого препарата должна принять врачебная комиссия. Она же и обязана выдать документ, который это подтвердит.

Районный суд увидел, что есть все обстоятельства, важные для правильного решения, - это само заболевание, инвалидность по этой причине, необходимость «по жизненным показаниям» в лечении именно «Помалидомидом», который не предусмотрен стандартом медицинской помощи. Еще важный момент - препарат назначила врачебная комиссия государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2» Белгорода. Кстати, подчеркнули в Верховном суде, эти обстоятельства чиновники не опровергли ни в первой, ни в апелляционной инстанции. Но почему-то областной суд посчитал, что права инвалида не нарушены, раз представленные им документы о необходимости именно в этом препарате «не соответствуют требованиям закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Но в материалах дела есть три справки: от врачебной комиссии, подтверждающей необходимость применять «Помалидомид», точно такое же консультационное заключение «Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова» минздрава, документы об инвалидности и выписной эпикриз гематологического отделения «Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасаафа».

По мнению Верховного суда, самой главной ошибкой белгородских коллег было то, что суд фактически возложил на инвалида обязанность проверять, правильно ли у него оформлены документы. Хотя это обязанность врачебной комиссии.

Не согласен Верховный суд и с позицией регионального департамента здравоохранения.

По мнению Cудебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, на региональные департаменты здравоохранения возложены задачи обеспечения здоровья и жизни местных жителей, в том числе путем предоставления им бесплатных лекарств.

Чиновники при выявлении недостатков в направленных медицинским учреждением документах должны были принять меры по устранению этих недостатков, в том числе - указать лечебному учреждению на исправление бумаг.

Однако департамент устранился от решения этого вопроса и посчитал правильным переложить проблему с документами на инвалида.

Определение Верховного суда РФ (№ 57-КГ18-13 от 10 сентября 2018 года) - важный помощник для тех, кто попал в похожую ситуацию. Причем документ важен не только для будущих возможных исков в суд к чиновникам от медицины, но и для простых заявлений граждан с просьбой о бесплатных лекарствах.

Этот документ поможет всем больным, которым отказано в назначении препарата исключительно по формальным причинам при наличии показаний для назначения лекарства. Сами больные или их родственники теперь могут ссылаться фактически на указание Верховного суда РФ: исключать формальный подход для рассмотрения подобных случаев.

Дело в том, что игнорировать разъяснения Верховного суда у региональных судов не получится. Подобные разъяснения высокая судебная инстанция дает не столько для граждан, интересующихся судами, и адвокатов, сколько для самих судей.

Верховный суд разъясняет свою точку зрения, подкрепляя ее действующим законодательством и указывая на сделанные при рассмотрении конкретные ошибки. В нашем случае Верховный суд посчитал, что на уровне районного суда спор был разрешен правильно, а ошибки сделала апелляция.

В рассматриваемом споре чиновники отнеслись формально к рассмотрению заявления и отказали человеку со смертельным заболеванием. Высокая судебная инстанция подчеркнула - пациент в силу отсутствия у него специальных знаний не может правильно самостоятельно определить полноту и верность документов, необходимых для назначения лекарства. Поэтому и чиновники должны не возлагать на него ответственность, а самостоятельно запрашивать необходимые документы - все законные возможности у департамента на это есть.

Теги: #лекарства #верховный суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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