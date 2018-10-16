Общество

«Ростелеком» в Псковской области «разгоняет» домашний интернет до 350 Мбит/c

«Ростелеком» запустил для абонентов Псковской области новую тарифную линейку и повысил скорость домашнего интернета по технологии PON* до исторически рекордных 350 Мбит/c**.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, услуги, сервисы и тарифы компании разбиты по тематическим группам, чтобы пользователю было удобнее выбирать свой оптимальный набор «цифровых помощников» и сразу видеть итоговую абонентскую плату.

Кроме этого, «Ростелеком» увеличил скорость передачи данных при оказании услуги «Домашний интернет» жителям Псковской области. Например, выбирая пакет «Для спокойствия», куда входит услуга «Видеонаблюдение», абонент получает сверхскоростной интернет (до 300 Мбит/c). Еще больше возможностей дает «Игровой», составленный специально для геймеров: до 350 Мбит/c и игровые опции.

«Ростелеком» прилагает максимум усилий, чтобы услуги компании полностью отвечали потребностям современного общества. Уже сегодня наши абоненты получают возможность пользоваться быстрым интернетом и при этом экономить на услугах связи. Сверхскоростной интернет – это основа экосистемы цифровых сервисов дома для высокого качества работы интерактивного телевидения, систем видеонаблюдения и безопасности и всевозможных устройств, получающих данные по сети Wi-Fi, – отметила Дарья Новожилова, директор по работе с массовым сегментом филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

В обновленной линейке представлены пакеты с домашним и мобильным интернетом, мобильной связью, услугой «Видеонаблюдение», «Интерактивным ТВ» и его сервисами, бесплатными телеканалами для мобильного приложения Wink, антивирусными программами и местом для облачного хранения данных. Для тех, кто хочет пользоваться всем и сразу, разработано выгодное предложение «Для всего» - максимальные преимущества по оптимальной цене.

Более подробно о новой тарифной линейке «Ростелекома», услугах, сервисах и акциях компании, технической возможности их подключения можно узнать на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.