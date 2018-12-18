Общество

«Снежный полигон» начнет работать в Пскове ночью

«Снежный полигон» будет работать, начиная с ночи с 24 на 25 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УГХ администрации города Николай Баринов на рабочем совещании по вопросам уборки улично-дорожной сети Пскова, которое провел глава городской администрации Александр Братчиков.

«Фактически мы договорились, что полигон будет. Он будет работать в круглосуточном режиме. Проект контракта есть, сегодня подписываем, и в ночь подрядчики уже могут вывозить туда снег», - констатировал начальник УГХ.

В первую очередь он попросил вывозить снег с мостов Пскова, поскольку там уже пошло фактическое заужение проезжей части из-за большого количества снежных масс.

Полигон будет, как и прежде, располагаться в Ваулино. Речь идет на данный момент о заключении «короткого» контракта в связи с форс-мажорными обстоятельствами, подчеркнул Александр Братчиков.