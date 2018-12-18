Общество

Марина Гаращенко рассказала о ключевых проблемах лекарственного обеспечения псковских льготников

Ключевыми проблемами в сфере здравоохранения в части льготного лекарственного обеспечения, сдерживающими развитие Псковской области и требующими решения на федеральном уровне являются дефицит федерального финансирования, дублирование мер государственной поддержки, отсутствие правовой базы для льготного амбулаторного лечения ряда орфанных заболеваний и недостаточность охвата аптечными пунктами жителей сельских районов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом во время очередной сессии регионального парламента сообщила и.о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа.

Причинами дефицита федерального финансирования она назвала принцип выделения средств для обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами исходя из подушевого норматива финансирования. «Это значительно ниже фактической потребности гражданина, определенной в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи», - пояснила Марина Гаращенко.

Кроме того, она указала на необходимость исключения дублирования мер государственной поддержки гражданам, отказавшимся от обеспечения лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета в пользу денежной компенсации, при этом получающим препараты за счет средств областного бюджета.

«Организована персональная адресная работа с пациентами, отказавшимися от набора социальных услуг, направленная на восстановление прав пациентов на льготное лекарственное обеспечение. Несмотря на положительную динамику, проблема остается, носит системный характер и касается не только Псковской области: большинство граждан Псковской области, имеющих право на получение набора социальных услуг, предпочли получение льгот в денежном эквиваленте. В настоящее время число граждан, «монетизировавших» федеральную льготу, составляет 80,7%», - добавила чиновник.

Отдельным блоком она призвала рассматривать лекарственное обеспечение пациентов с инфарктом миокарда, которых Псковская область обязана обеспечивать за счет областного бюджета. По ее словам, существует необходимость законодательного регулирования вопроса, в частности будут сформированы поправки в закон «О мерах социальной поддержки в лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской области». Для реализации данного направления требуется 47 млн руб.