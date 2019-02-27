Общество

Псковичей приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета

Псковских выпускников приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета является федеральным государственным казенным образовательным учреждением, осуществляет подготовку кадров для системы Следственного комитета по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам.

В соответствии с п. 4.1 Порядка и условий приема граждан Российской Федерации в федеральные государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам высшего образования - программам специалитета и программам магистратуры и находящиеся в ведении Следственного комитета Российской Федерации, утвержденных приказом Следственного комитета Российской Федерации от 12.01.2017 № 12, в образовательные организации Следственного комитета по программам принимаются отобранные следственными органами Следственного комитета граждане Российской Федерации, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное документами.

В соответствии с п. 2.3 указанных выше Порядка и условий приема, граждане подают заявление на имя руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (следственного управления СК России по субъекту Российской Федерации) по месту жительства либо месту пребывания в срок до 1 апреля года поступления в образовательные организации Следственного комитета.

В 2019 году Санкт-Петербургская академия Следственного комитета запланирован набор кандидатов на обучение по программам высшего образования по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета очно), 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры очно, заочно), 40.06.01 Юриспруденция (уровень аспирантура заочно).