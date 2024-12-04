Происшествия

19-летнего псковича подозревают в краже из магазина на улице Труда

Псковича, который совершил хищение из магазина, задержали росгвардейцы 3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания.

По факту хищения проводится проверка.