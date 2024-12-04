Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Алексеем Наумцом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Наумец. Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о статусе сенатора, работе в Совете Федерации и ожиданиях от 2025 года.

Как складываются отношения Алексея Наумца с другими сенаторами? Какие из направлений работы сенатора он считает основными для себя? В чем видит свою главную задачу? Об этом и многом другом — в эфире.