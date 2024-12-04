Общество

Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

В России работают все производства, но существует нехватка рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.

Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - «Будущее капитала и капитал будущего». Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

«У нас безработица 2,4%. Все предприятия работают, рабочих рук не хватает. Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс - в целом, нам это удалось», - сказал глава государства на форуме.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов, пишет РИА Новости.