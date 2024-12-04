Мемориальную доску старшему прапорщику Николаю Савченко установили в Пскове

Торжественное открытие мемориальной доски гвардии старшему прапорщику Николаю Савченко состоялось 4 декабря в Пскове на улице Шестака, дом 25, в котором он проживал вместе с семьей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН
На открытии памятной доски присутствовала семья Николая Савченко - супруга Наталья Савченко, дети Даниил и София Савченко. Освещение памятной доски совершил священник воинского храма святого благоверного князя Александра Невского отец Максим.
Память героя почтили минутой молчания, после чего все желающие смогли возложить цветы к мемориальной доске. В конце прошёл памятный марш.
Напомним, решение установить памятную доску было принято очередном заседании Псковской городской Думы 20 сентября.
Николай Савченко родился 17 марта 1981 года на хуторе Челбассы Краснодарского края. После окончания школы в 1996 году он поступил на учебу в Автодорожный колледж имени Николаева в городе Москва, отучившись, в 1999 году в возрасте 18 лет Николай Савченко был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
После призыва в армию стал военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 1999 по 2023 год связал свою жизнь и судьбу с Псковом, где встретил свою будущую жену Наталью.
В период прохождения военной службы неоднократно участвовал в выполнении специальных боевых задач на территории Российской Федерации и за пределами страны.
С 8 мая 2022 года в составе 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии принимал непосредственное участие в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины. Погиб в сентябре 2023 года, посмертно награждён орденом Мужества.