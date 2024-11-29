ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Водное слово

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня гостем студии станет начальник службы работы с абонентами муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Ксения Ковалевская.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней отличие настоящих квитанций от поддельных, траты на ненужную поверку счетчиков, борьбу с неплательщиками, погашение долгов в рассрочку и пользу для абонентов от работы колл-центра предприятия.