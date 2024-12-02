Экономика

Путин рассказал о росте российского ВВП

Валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос в январе-октябре текущего года на 4,1%, рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью, сообщил президент России Владимир Путин.

«В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причём главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, а точнее 8,1%», - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - «Будущее капитала и капитал будущего». Модератором сессии выступает глава ВТБ Андрей Костин, пишет РИА Новости.