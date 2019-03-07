Общество

Необычную акцию провели в канун 8 Марта «справедливороссы» на улицах Пскова

Сегодня, 7 марта, в разных концах Пскова можно было наблюдать необычную акцию - активисты Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» во главе с депутатом Псковской городской Думы Олегом Брячаком поздравляли женщин с наступающим Международным женским днем - дарили им цветы и открытки.

«Мы хотим, чтобы наши женщины немного забыли про свои заботы и почувствовали внимание к себе со стороны сильного пола. Этой акцией мы хотим подарить псковичкам капельку тепла, пожелать душевного равновесия и чтобы весеннее настроение сохранялось в течение всего года», - отметил Олег Брячак в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Также он в канун 8 марта пожелал всем жительницам Пскова почаще улыбаться, пореже грустить, чтобы в их семьях все было хорошо и чтобы близкие уделяли им побольше внимания, особенно мужчины.