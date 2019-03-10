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Общество

В России каждый третий выпускник вуза не может найти работу после получения диплома

11.03.2019 21:28|ПсковКомментариев: 1

Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил, что почти каждый третий выпускник вуза в стране не находит работу после получения диплома, передает «Интерфакс».

«Сейчас, по данным мониторинга, в среднем трудоустраивается примерно 72% выпускников. С одной стороны, казалось бы, не так уж мало, но с другой стороны мы понимаем, что 30% ребят не находят работу, и это достаточно серьезный вызов для всей системы высшего образования», - сказал Котюков в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24», беседуя с ректором МГУ Виктором Садовничим. Программа вышла в эфир в понедельник вечером.

По словам министра, необходимо развивать партнерские программы вузов с работодателями. Важной новацией в этой связи стал запуск в январе этого года программы целевого обучения после вступления в силу соответствующих поправок в закон «Об образовании».

«Принципиальное отличие (целевого обучения – ред.) от системы целевого приема будет заключаться в том, что, с одной стороны, более высокая степень ответственности и будущего работодателя, и будущего работника, чтобы выполнять условия, которые в этот договор записаны», - пояснил глава Минобрнауки.

Он добавил, что в ведомстве рассчитывают на запуск этого нового механизма приема в вузы в ближайшее время. «Все-таки такие проекты, я считаю, будут связаны не только с развитием образовательных программ, но неминуемо приведут к запуску совместных исследовательских проектов», - заметил Котюков.

Теги: #работа #образование #трудоустройство #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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