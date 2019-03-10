Общество

Валерий Тюменцев покидает пост директора МП г. Пскова «Северо-Западный ЦСМ»

Валерий Тюменцев покидает пост директора муниципального предприятия города Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» с 12 марта. Об этом он сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Как стало известно ПЛН от источника в органах МСУ города, у Валерия Тюменцева истек срок контракта на должности директора МП города Пскова «Северо-Западный ЦСМ», и администрация города Пскова не планирует его продлевать. Кто возглавит муниципальное предприятие и какова его дальнейшая судьба, пока неизвестно.

Напомним, Валерий Тюменцев возглавляет МП города Пскова «Северо-Западный ЦСМ» с 2013 года.

Валерий Анатольевич Тюменцев, 1970 года рождения, родился в городе Новосибирск. В 1992 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище имени Маршала авиации А.А. Новикова по специальности «Командная тактика авиации», в 2005 году - Псковский государственный политехнический институт по специальности «Государственное и муниципальное управление». С ноября 1992 года по ноябрь 2005 года служил в рядах Вооруженных Сил. С 2006 года по февраль 2013 года работал директором ООО «Избор», ООО «Питерстрой», ООО «ИнтерСтрой». С 18 февраля 2013 года назначен на должность исполняющего обязанности директора муниципального предприятия г. Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга».