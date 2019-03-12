Общество

Более 3,8 тыс. россиян обратились в Роспотребнадзор по вопросам организации дополнительного питания в школах

В период с 18 февраля по 4 марта федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека организовала работу всероссийской «горячей линии» по вопросам организации дополнительного питания в школах.

В территориальных органах Роспотребнадзора, а также в консультационных центрах для потребителей при центрах гигиены и эпидемиологии консультировали граждан по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых через вендинговые аппараты, их соответствию установленным требованиям, а также принципам здорового питания.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, всего в рамках всероссийской «горячей линии» за консультацией обратились более 3,8 тысяч граждан.

Треть вопросов, поступивших в Роспотребнадзор, касалась видов разрешенных к реализации через вендинговые аппараты пищевых продуктов.

Также значительная часть вопросов (16% от общего числа консультаций) касалась соблюдения сроков годности.

Кроме того, направлялись предложения по пищевой продукции, которую дети и родители хотели бы приобретать в вендинговых аппаратах – 12%.

По всем вопросам специалистами Роспотребнадзора даны исчерпывающие разъяснения, в случае, если обращение касалось несоответствия продукции действующим нормативам, оказана помощь в составлении претензионных заявлений и возбуждены административные дела.

В рамках всероссийской «горячей линии» в субъектах Российской Федерации специалистами Роспотребнадзора проведено 78 семинаров, 273 лекции, 41 круглый стол, 26 выступлений на телевидении, 475 публикаций в средствах массовой информации. Распространено более 8,5 тысяч листовок по данному вопросу.

Роспотребнадзор напоминает, что обратиться по всем вопросам, входящим в компетенцию ведомства, можно ежедневно по телефонам «горячих линий», через интернет-приемную на сайте службы, письменно либо на приеме в управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и в консультационных пунктах для потребителей.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности продукции из вендинговых аппаратов в школах остается на постоянном контроле Роспотребнадзора.