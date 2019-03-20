Общество

Праздник Ганзы в Пскове будет не только красивым, но и безопасным — Жанна Малышева

Праздник Ганзы в Пскове будет не только красивым, но и безопасным. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 21 марта, на заседании организационного комитета по подготовке и проведению XXXIX Международных Ганзейских дней сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева.

В докладе о подготовке праздничных мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году она указала, что по всем местам, где будут проводиться ганзейские мероприятия представитель комитета по культуре обошли вместе с правоохранительными органами, чтобы они могли рассчитать свои силы и возможности.

По ее словам, афиша 39-х Международных Ганзейских дней уже сформирована, более того, она уже одобрена в министерстве культуры и в правительстве РФ. Подготовлена и смета расходов, но она пока проходит процедуру согласования у вице-премьера Ольги Голодец.

Жанна Малышева напомнила, что основные ганзейские мероприятия пройдут в Пскове в период с 27 по 30 июня, а с 13 по 18 июня их предварит Всероссийская ганзейская библиотечная конференция.

Церемония открытия Ганзейский дней состоится в Псковском кремле и начнется в 15:00, затем откроется Международный хоровой праздник, участие в котором примут 800 человек. 28 июня состоится еще один хоровой гала-концерт, но его уже даст сводный псковский хор.

Жанна Малышева сообщила, что в Пскове во время Ганзейских дней будут работать рынок, город мастеров, творческие лаборатории, выставки, интерактивные площадки. Кроме того, в областной центр прибудут около полутысячи реконструкторов.

Завершатся Ганзейские дни в Пскове, по ее словам, церемонией закрытия, опять же, в Псковском кремле 30 июня. В этот день предполагается провести праздничное шествие городов-участников. А накануне, 29 июня, гостей Псковской Ганзы ждет праздничный салют.