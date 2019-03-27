Общество

Депутаты Псковского областного Собрания изменили порядок внесения наказов избирателей

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили поправки в закон Псковской области «О наказах избирателей», которые изменяют порядок внесения обращений граждан в адрес парламентариев. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение по результатам голосования принято сегодня, 28 марта, на очередной 31-й сессии регионального парламента. Ранее законопроект получил рекомендации на заседаниях всех парламентских комитетов.

Отметим, что автором законопроекта выступил депутат Псковского областного Собрания Борис Полозов, который вместе с коллегами по парламенту провел анализа многолетней практики работы с наказами избирателей.

В новой редакции закона прописана обязанность депутатов самостоятельно осуществлять предварительное изучение внесенных наказов и согласовывать их с органами исполнительной власти области или органами местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация соответствующих наказов избирателей. Свою позицию о целесообразности реализации поступивших наказов органы исполнительной власти и местного самоуправления должны представить парламентарию в письменном виде.

Ввиду того, что предварительное согласование наказов избирателей будет осуществлено до их внесения в областное Собрание, из текста закона исключена норма о предварительном рассмотрении внесенных наказов профильными комитетами регионального парламента.

Принятым законом также уточняется, что наказы избирателей должны относиться к полномочиям органов государственной власти области по предметам совместного ведения Российской Федерации и Псковской области и по предметам ведения региона, но при этом могут относиться и к полномочиям органов местного самоуправления в случае, если их реализация направлена на достижение целей, установленных в государственных программах области.

Изменения не потребуют дополнительного финансирования из средств областного бюджета.

Добавим, что действующий в настоящее время закон Псковской области «О наказах избирателей» был принят областным Собранием депутатов в 2011 году.