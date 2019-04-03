Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Его проведут главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и медиаменеджер Александр Машкарин.

Ключевые темы выпуска: очередные кадровые изменения в администрации Псковской области, продолжение истории с семьей Перчиковых, а также работа властей Пскова по уборке города в преддверии Ганзы.

Телефон прямого эфира - 56-73-72.