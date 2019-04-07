Общество

СКР выступает за введение уголовной ответственности для граждан, игнорирующих противопожарную безопасность в своем жилище

Следственный комитет (СК) инициирует ужесточение наказания граждан за нарушение противопожарных правил и усиление надзора за социально неблагополучными семьями в связи с высоким уровнем смертности людей от огня, заявили в пресс-службе ведомства.

«Наряду с профилактическими в качестве одной из действенных мер может быть закрепление на законодательном уровне ответственности физических лиц за неисполнение правил пожарной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в среду в «Интерфакс».

Также, отметили в ведомстве, прорабатывается вопрос о внесении поправок в закон «О пожарной безопасности», которые предоставляли бы должностным лицам Госпожнадзора «в отдельных случаях по решению суда возможность проводить обследования и проверки жилых помещений многодетных семей, отдельные члены которых состоят на профилактическом учете в правоохранительных или контролирующих органах, либо при наличии соответствующей информации общественных организаций о фактах нарушения правил пожарной безопасности».

В пресс-службе пояснили, что такие инициативы выработаны по результатам анализа материалов уголовных дел и доследственных проверок по фактам гибели людей в результате пожаров.

По данным ведомственной статистики, в 2018 на пожарах погибло почти 7,3 тыс. человек, из них 458 детей (в 2017 году - 359). Как установили следователи, основные причины возгорания (63%) связаны с оставлением без присмотра источников открытого огня, а более 20% пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности, в том числе при неправильной эксплуатации электрических и отопительных приборов.

«Проблема гибели людей на пожарах в большей мере носит ярко выраженный сезонный характер. Количество трагических случаев возрастает с началом холодного времени года во время эксплуатации различных нагревательных электроприборов, печного отопления», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «ситуация усугубляется большой долей частного сектора в жилом фонде, а также значительной удаленностью сельских поселений от городов и районных центров».

«Наиболее важными и очевидными проблемами пожарной безопасности остаются недостаточная эффективность превентивных противопожарных мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками объектов для охраны своей жизни и имущества от пожара, недостаточное финансирование мероприятий по приобретению средств обнаружения пожаров», - констатируют в Следственном комитете.