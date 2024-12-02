Культура

Лекцию о «хранителе псковской старины» прочтут в Изборске

В рамках работы выставки «Изборск – открытый город» пройдет лекция краеведа Татьяны Медниковой «Хранитель псковской старины – Николай Фомич Окулич-Казарин». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Николай Окулич-Казарин родился 2 декабря 1849 года в Перми. Получив военное образование, служил в Кронштадте, Одессе, участвовал в военных действиях. В апреле 1906 года в чине генерал-лейтенанта переехал в Псков и вошёл в состав Псковского археологического общества. Николай Окулич-Казарин занимался поисками письменных и вещественных доказательств истории Псковской земли. Он написал более 15 работ, главная из которых – «Спутник по древнему Пскову».

По словам современников, «Спутник древнего Пскова» многим псковичам открыл Псков, как Колумб открыл Америку.

Лекция пройдёт 6 декабря в 16:00 в Изборске в выставочном зале на улице Печорской, дом №37. Вход свободный.