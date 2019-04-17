Общество

В первом экологическом форуме в рамках партпроекта «Чистая страна» принимает участие псковский депутат Геннадий Григорьев

В первом федеральном экологическом форуме в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» принимает участие координатор проекта в Псковской области, депутат регионального парламента Геннадий Григорьев.

Как сообщается в Instagram регионального отделения партии, форум проходит сегодня, 19 апреля, в Челябинске. На нем обсуждают реализацию реформы обращения с отходами, качество атмосферного воздуха, квотирование выбросов и эковолонтерство.

Геннадий Григорьев находится на дискуссионной площадке «Эффективная система обращения с отходами».

Проект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.