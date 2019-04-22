Общество

При поддержке Молодежного парламента в Псковской области пройдет традиционный тест по истории Великой Отечественной войны

26 апреля Псковская область присоединится к традиционной всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Как и в прошлые годы, региональным координатором акции выступает Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в канун Дня Победы всем желающим будет предложено проверить свои знания о героическом и трагическом периоде истории нашей страны - площадки проведения теста будут организованы в Пскове и Великих Луках, а также в районах области. Пройти тест возможно и в онлайн-режиме.

Как рассказал председатель организационного комитета, член Молодёжного парламента Денис Петров, регистрация региональных площадок продлится до 24 апреля.

«На сегодняшний день самые активные муниципалитеты - Псков, Великие Луки и Остров. Мы ожидаем, что в Великих Луках в акции примут участие порядка 140 человек, в областной столице на вопросы теста ответят около 100 человек. Столько же участников планируется и в Острове - там площадки будут открыты в трёх общеобразовательных школах», - сказал Денис Петров.

Итоговый вариант теста подготовили ученые Военного университета министерства обороны РФ. В задание включены 30 вопросов обо всех периодах войны. В этом году участников теста, пришедших на площадки, ждёт новшество: перед началом тестирования будет показан фильм об Освободительной операции СССР в Европе. Этот же видеоматериал покажут и на зарубежных площадках в более чем 40 странах.

Добавим, мероприятие начнется в 11 часов по московскому времени. В Пскове участников теста ждут в центре науки и спорта «Простория» по адресу: Иркутский переулок, 2. В Великих Луках будут работать две площадки: в Доме детского творчества и в академии физкультуры и спорта.

Напомним, организатором акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» выступает Общественная молодёжная палата при Государственной Думе. Соорганизатором теста выступает Российское военно-историческое общество.