Общество

В Новосокольническом районе после вмешательства прокуратуры на компьютерах в школе ограничен доступ к экстремистским материалам в Интернете

Прокуратурой Новосокольнического района проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию, в ходе которой в деятельности Маевской средней школы выявлены нарушения действующего законодательства.

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» определяет информационную безопасность детей, как состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.

Законодательством Российской Федерации установлен запрет на распространение экстремистских материалов. Федеральный список запрещенных материалов является общедоступным в целях ознакомления с ним и принятия мер к ограничению распространения соответствующей информации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новосокольнического района, школьный кабинет информатики оборудован компьютерами, имеющими доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но доступ к информации, признанной в установленном порядке экстремистскими материалами, на персональных компьютерах не ограничен.

В связи с изложенным прокурором района в адрес директора Маевской средней школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушение устранено, возможность доступа к экстремистским материалам, размещенным в сети Интернет, на компьютерах образовательной организации ограничена.

За допущенные нарушения закона учитель информатики привлечена к дисциплинарной ответственности.