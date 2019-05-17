Общество

Как избежать пожара, рассказали великолучанам в ходе рейда

30 мая сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки был осуществлен профилактический рейд на территории города. Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе мероприятия особое внимание было уделено профилактике пожаров в жилых домах, а также детской шалости с огнем. Гражданам были разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к бытовым газовым приборам и электрической проводке, меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.

В ходе бесед разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

Жителям города напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, довели обстановку с пожарами на территории Псковской области и города Великие Луки, основные причины пожаров и гибели людей.