Общество

В Псковском перинатальном центре семьям впервые подарили медали, открытки и деньги за родившихся детей

В День защиты детей в Псковской области стартовала программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором региона Михаилом Ведерниковым. В этот день в Псковском перинатальном центре состоялось вручение подарочных наборов семьям с новорожденными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с выпиской из роддома счастливых родителей поздравила его первый заместитель Вера Емельянова. Всего в этот день из перинатального центра выписалось 7 семей из Пскова, Псковского и Печорского районов, в которых родились 8 детей. Для некоторых семей это был первый, второй, третий ребенок, одна семейная пара из Пскова родила двойню, а семья из Псковского района встречала в роддоме маму с седьмым ребенком.

Каждый новорожденный получил в подарок от губернатора памятную медаль «Рожденному на земле Псковской», поздравительную открытку с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия, а также подарочный сертификат на сумму 5 тысяч рублей для приобретения товаров для новорожденных.

«Мы поздравляем вас с таким удивительным событием в вашей жизни. Вы подарили себе и всем нам таких замечательных малышей. Надеюсь, что медаль новорожденному станет хорошей памятью об этом долгожданном событии, а подарочный сертификат станет подспорьем в обеспечении малыша самым необходимым. Будем рады вам помочь в решении любых вопросов», - сказала Вера Емельянова.

В ходе торжественной церемонии вручения Вера Емельянова пообщалась с родителями и их родственниками и поинтересовалась, насколько качественно были оказаны услуги родовспоможения в Перинатальном центре. Все родители отметили внимательность и чуткость медицинского персонала и комфортные условия. Они также поблагодарили областные власти за внимание и подарки.

Напомним, региональная программа «Подарок новорожденному» - еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Михаил Ведерников впервые заявил о ее запуске в ходе ежегодного отчета о деятельности администрации Псковской области. По решению руководителя региона, подарочные наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года. С начала года в регионе появилось на свет порядка 2 тысяч детей. Сейчас решается вопрос об организации вручения этим семьям наборов через территориальные органы социальной защиты населения, а также выдача сертификатов в момент выписки в 7 роддомах Псковской области: в Пскове, Великих Луках и пяти районах.

Оператором программы выступает Благотворительный фонд развития Псковской области равноапостольной княгини Ольги. Акция предполагает участие в ней разных партнеров, поэтому администрация области приглашает к сотрудничеству в рамках программы все заинтересованные коммерческие структуры.