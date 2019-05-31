Общество

Стали известны нарушения, предвещающие штрафы псковским дачникам

Стало известно, за что летом могут получить штраф дачники. Как сообщила Федеральная кадастровая палата Россреестра «Российской газете», в этом дачном сезоне можно получить штраф за следующие нарушения:

Источник: pixabay.com

1) Костры, пал травы и мусора - штраф до 400 тысяч рублей:

Сообщается, что за несоблюдение противопожарных требований во время жары, а так же за пал травы, сжигание мусора на своей территории и другие нарушения обращения с огнем, будут назначаться штрафы. За нарушение запрета грозят штрафы до 4 тысяч рублей.

Таким образом, если причиной пожара, порчи имущества стал пал травы или сжигание мусора, то вам могут начислить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам вовсе до 400 тысяч рублей.

Вопросы возникают с приготовлением шашлыка, из-за которого на дачах часто разводят костры. Если речь идет о мангале, то его разрешается ставить не ближе 5ти метров от дома, вдали от легковоспламеняющихся веществ, заборов, навесов и свисающих веток деревьев. В случае, когда мангала нет, то костер для шашлыка разрешается разводить не ближе 50-ти метров от строений.

2) Все удобства на улице:

К дачникам часто предъявляют претензии относительно строительства, расположения или учета построек. Например, расстояние между душем и жилым помещением, туалета и бани должно быть не меньше 12-ти метров. При этом от колодца до туалета должно быть от 8-и метров.

«Приведенные в пример требования - логичное следствие стремления снизить риски для жизни и здоровья дачников. Действительно, попадание отходов жизнедеятельности в почву загрязняет грунтовые воды, наполняющие колодец», - уточняют в Кадастровой палате.

3) Захват территорий:

Иногда дачники занимают территорию, которая не является их собственностью. Из-за этого могут сужаться проезды на дорогах, страдать подъезды к рекам или озерам.

Штрафы за самовольное присоединение территории начинаются от 5 тысяч рублей, а рассчитываются они как процент от кадастровой стоимости участка.