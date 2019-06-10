Общество

Псковские курсанты узнали о наркоситуации в регионе

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялась встреча курсантов с начальником отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Ольгой Мирвалиевой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, сотрудник УМВД России по Псковской области, приведя статистические данные о наркоситуации в регионе, рассказала курсантам о недопустимости потребления наркотических средств, курительных смесей и новых психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на организм человека, а также об административной и уголовной ответственности за любые действия, связанные с наркотиками.

Представитель Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области отметила, что в лице курсантов - будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы - видят союзников по борьбе с наркотиками и поблагодарила их за активное участие в волонтерской деятельности.