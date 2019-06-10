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Эксперты: Сколько получают грузчики и другие специалисты в Псковской области

На рынке труда все сильнее проявляется нехватка так называемого линейного персонала. Потребность компаний в таких специалистах не покрывает существующее предложение, в результате работодатели сталкиваются либо с серьезным кадровым дефицитом, который, учитывая последствия демографического кризиса 90-ых годов, скорее всего, в перспективе ближайших пяти лет усугубится, либо с высокой текучестью работников. Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запада проанализировали заработные платы одних из самых востребованных сегодня линейных специалистов в Псковской области и требования к ним, а также составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для этой категории персонала.

Для анализа были выбраны позиции администраторов, разнорабочих, операторов call-центров, поваров, водителей, продавцов и грузчиков. Оказалось, что с высокой конкуренцией за рабочие места в Псковской области сталкиваются администраторы – в среднем на одну вакансию в мае претендовали 12 соискателей. С другой стороны, очевиден дисбаланс спроса и предложения на позициях водителей и продавцов (по 3,5 п. на каждую специальность), разнорабочих (2,5 п.), грузчиков (2,3 п.), а также поваров и операторов call-центров (по 1,2 п.).

Профессии Уровень hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) в мае 2019 года в Псковской области Администратор 12 Продавец 3,5 Водитель 3,5 Разнорабочий 2,5 Грузчик 2,3 Повар 1,2 Оператор call-центра 1,2

Судя по аналитике из вакансий на hh.ru, лидерами зарплатного рейтинга по исследуемым позициям стали водители и разнорабочие – в среднем в вакансиях им предлагают 42,5 тыс. руб. и 31,5 тыс. рублей в Псковской области соответственно. На сравнительно меньший заработок могут рассчитывать операторы call-центров (20 тыс. руб.), грузчики (21 тыс. руб.) и продавцы (21,5 тыс. руб.).

Уровень средних предлагаемых заработных плат в вакансиях на hh.ru в Псковской области (в тыс. рублей):

Профессии 2018 2019 (с января по июнь) Водитель 45 42,5 Разнорабочий 33 31,5 Администратор 23 26 Повар 22,5 22 Продавец 20 21,5 Грузчик 22 21 Оператор call-центра 21 20

Что касается требований к опыту работы линейных специалистов, работодатели чаще всего не предъявляют серьезных требований к профессиональному стажу разнорабочих (в 74% вакансий в СЗФО, включая Петербург, с начала 2019 года на hh.ru была указана возможность откликнуться на вакансию кандидатам без опыта работы), продавцов (74%), грузчиков (71%) и операторов call-центров (68%). На позиции поваров и администраторов компании из разных регионов Северо-Запада в текущем году в большинстве случаев готовы были привлекать соискателей со стажем от 1 года до 3 лет – такие требования встречались в 66% и 56% вакансий соответственно. При этом в 21% предложений о работе для водителей и в 13% вакансий для поваров был указан требуемый опыт работы от 3 до 6 лет.

Есть и более конкретные требования к профессиональным компетенциям и личностным качествам работников. Так, администраторам важно знать программы MS Office, 1С, иметь навыки работы с оргтехникой, грамотную речь и отличаться высоким уровнем коммуникабельности, а хороший уровень владения английским языком рассматривается как преимущество. На позиции разнорабочего, исходя из требований от работодателей, пригодятся следующие навыки: возможность поднимать тяжести, навыки слесаря и плотника, владение ручным инструментом, работа с рохлей, соблюдение норм охраны труда и дисциплинированность. Этика делового общения, четкая дикция и грамотная речь, доброжелательность, стрессоустойчивость и обучаемость – все это необходимо, чтобы занять позицию специалиста call-центра. Повару, помимо таких soft skills, как ответственность, дисциплинированность и аккуратность, необходимы санитарная книжка, умение работать в команде, профильное образование и знание технологических карт. От водителей работодатели чаще всего требуют определенного стажа вождения, соблюдения ПДД, хорошей ориентации по городу, пунктуальности, стрессоустойчивости и, собственно, наличия автомобиля и смартфона. В тексте вакансий для продавцов в основном перечислены личностные качества потенциальных кандидатов на место: обучаемость, пунктуальность, желание развиваться, коммуникабельность, работа в команде. Требований к грузчикам еще меньше – ответственность, дисциплинированность, коммуникабельность, грамотная речь, добросовестность и физическая выносливость.