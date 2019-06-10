Общество

Псковские власти приняли на Леона Поземского детскую площадку, сделанную на деньги из городского бюджета. ФОТО

В Пскове состоялась официальная приемка детской площадки на улице Леона Поземского, 126. В работе комиссии приняли участие депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков, представители управления городского хозяйства администрации города и подрядной организации, жители дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Перенять опыт соседей по микрорайону пришли жители дома № 10 по улице Ижорского батальона. Они планируют благоустройство своего двора и уже начали самостоятельно изготавливать малые архитектурные формы на своей территории», - отметили в ведомстве.

Участники встречи оценили итог выполненных работ. По словам активистов дома, замечаний у жителей нет, работы велись согласно графику, а бригада, выполнявшая установку элементов площадки, внимательно прислушивалась ко всем пожеланиям и предложениям жителей. По итогам обсуждения был подписан акт приемки площадки без замечаний.

Напомним, меньше года назад жители дома № 126 по улице Леона Поземского высказывали свои пожелания о том, какую детскую площадку они хотели бы для своих детей. В виду ограниченного финансирования работ жители сделали выбор в пользу количества и разнообразия игровых элементов и отказались от идеи установки прорезиненного покрытия.

Добавим, работы выполнены в рамках муниципального плана благоустройства на 2019 за счет средств городского бюджета.