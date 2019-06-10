Общество

О пожарной безопасности в быту рассказали жителям Пустошки

12 июня сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в Пустошке.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход жилых домов, проведены инструктажи с населением о мерах пожарной безопасности, распространены листовки на тему пожарной безопасности в быту. В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории районов и рассмотрены основные причины пожаров на территории Пустошкинского района, в том числе в многоквартирных домах.

Доведены обязательные требования пожарной безопасности, разъяснены правильные действия при обнаружении пожара и своевременной эвакуации.