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Общество

На время проведения Ганзейских дней в акватории Великой и Псковы введен запрет на плавательные средства

17.06.2019 09:27|ПсковКомментариев: 1

В целях обеспечения безопасности людей и предотвращения происшествий на водных объектах в период проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени установлен запрет на использование плавательных средств на участках акваторий рек Великой и Псковы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, запрет будет действовать на территории от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста и реки Псковы - от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

Теги: #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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