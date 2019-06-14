Общество

На время проведения Ганзейских дней в акватории Великой и Псковы введен запрет на плавательные средства

В целях обеспечения безопасности людей и предотвращения происшествий на водных объектах в период проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени установлен запрет на использование плавательных средств на участках акваторий рек Великой и Псковы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, запрет будет действовать на территории от автодорожного моста имени Александра Невского до железнодорожного Рижского моста и реки Псковы - от устья до автодорожного Кузнецкого моста.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.