Общество

Стало известно месторасположение торговых объектов, туалетов и пунктов пропуска на Ганзе в Пскове

На сайте 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове появилась карта, на которой отмечены места, где во время празднования будут располагаться сцены, сценические площадки, перекрытия охраны общественного порядка, презентационный рынок, торговые объекты, банкоматы и общественные туалеты.

Источник: ganzapskov.ru

Кроме того, на карте обозначены пункты пропуска, через которые псковичи смогут попасть на праздничные мероприятия. Более предметно изучить карту можно на сайте Ганзейских дней в Пскове.

Напомним, Ганзейские дни в Пскове пройдут с 27 по 30 июня.