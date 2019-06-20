Стало известно месторасположение торговых объектов, туалетов и пунктов пропуска на Ганзе в Пскове

На сайте 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове появилась карта, на которой отмечены места, где во время празднования будут располагаться сцены, сценические площадки, перекрытия охраны общественного порядка, презентационный рынок, торговые объекты, банкоматы и общественные туалеты.
Источник: ganzapskov.ru
Кроме того, на карте обозначены пункты пропуска, через которые псковичи смогут попасть на праздничные мероприятия. Более предметно изучить карту можно на сайте Ганзейских дней в Пскове.
Напомним, Ганзейские дни в Пскове пройдут с 27 по 30 июня.