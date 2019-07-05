Общество

На конкурс «Лучшее поселение Псковской области» поступило 42 заявки

Первый этап областного конкурса «Лучшее поселение Псковской области» завершен. Для участия в нем от муниципальных образований поступило 42 заявки, которые поданы от 39 поселений из 19 районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Конкурс проводится по трем номинациям: «Красота, комфорт, порядок», «Самое здоровое поселение», «Территория культуры»», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве добавили, что участвующие в конкурсе поселения региона разделены на три категории: городские поселения, сельские поселения с численностью населения до 1,7 тысячи человек и сельские поселения с численностью населения более 1,7 тысячи человек.

В рамках второго этапа все конкурсные материалы будут проанализированы членами конкурсной комиссии. Затем будет дана оценка материалов на местности. По предложению членов конкурсной комиссии в текущем году в каждой категории участников и в каждой номинации будет определено по два победителя. В связи с этим увеличились шансы на получение гранта из областного бюджета.

Размер грантов для городских поселений составит миллион рублей - за 1-е место, 500 тысяч рублей - за второе. Для сельских поселений 700 тысяч - за 1-е место, а 300 тысяч рублей - за 2-е. На грантовую поддержку поселений в областном бюджете заложено 10,5 миллиона рублей.

Напомним, инициатива проведения конкурса «Лучшее поселение Псковской области» принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района, она была поддержана областными властями. Цель конкурса - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.