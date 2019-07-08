Общество

Студенты и преподаватели колледжа искусств побывали на практике в Бобровском детском доме

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова оформили художественной росписью стену в Бобровском детском доме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Работа проходила в рамках практического обучения. В ней приняли участие преподаватели Ольга Устинова, Зоя Ган, а также студенты 1 курса специальности «Дизайн» Виктория Аракелян, Мария Годова, Дарья Голишевская, Екатерина Лябина, Ирина Нечушкина.

По словам автора эскиза Зои Ган, она хотела, чтобы, глядя на эту яркую сказочную роспись, сердца воспитанников детского дома наполнялись светом и теплом.

Отметим, что студенты и преподаватели колледжа вот уже на протяжении нескольких лет участвуют в благотворительных акциях помощи воспитанникам Бобровского детского дома, выступают с концертными программами, проводят праздники.

Оформительская работа этого лета в дальнейшем также будет продолжена.