Общество

На Дне города Пскова выступит заслуженная артистка России - Марина Курчавова

Марина Курчавова - псковская певица, более 35 лет работает на профессиональной сцене и дарит своим зрителям песни, которые звучали, звучат и будут звучать в душах и сердцах. Это - народные и авторские песни, романсы и вокально-хореографические композиции. Песни о войне и Победе, песни во Славу Русского Солдата. Песни о судьбе русской женщины, о любви и смысле жизни.

Гостей ждет новая встреча с лучшими песнями из разных программ артистки и совершенно новые вокальные и вокально – хореографические зарисовки вместе с ансамблями «Русские узоры» и «Псковские кружева» под руководством почетного работника образования Ирины Казимир.

Напомним, что основные мероприятия праздника в День города пройдут на Октябрьской площади Пскова 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы также состоится выступление певицы Натали.

Организаторы празника: управление культуры администрации города Пскова, МБУК «Дом Офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Тезнодром», ресторан «Филей», Аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «Луг», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет».



Информационные партнеры: Псковская Лента Новостей, Центр деловой информации, радио «Шансон» в Пскове, телеканал «Первый Псковский».