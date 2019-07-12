Общество

Победитель регионального конкурса среди клубных учреждений участвует в организации Дня города Пскова

Победитель регионального конкурса среди клубных учреждений занимается организацией праздника на Октябрьской площади. Организатор праздничных мероприятийПсковский Дом офицеров.

МБУК Дом офицеров - учреждение творчества и ярких побед, дом, объединяющий более 1000 талантливых детей и активных родителей. Индивидуальные занятия, массовые гулянья, официальные церемонии и праздники, а также концерты звезд эстрады - все по силам профессионалам Дома офицеров.

Учреждение получило самую высокую оценку, участвуя в конкурсах регионального и международного уровня: «Лучшее, среди клубных учреждений 2018 года». Дом офицеров - организатор и участник ганзейского движения.

Напомним, что основные мероприятия праздника в День города пройдут на Октябрьской площади Пскова 20 июля. Праздник начнется в 13.00. В рамках программы также состоится выступление певицы Натали.

Организаторы праздника: управление культуры администрации города Пскова, МБУК «Дом офицеров», при участии продюсерского центра «Королев продакшн».

Генеральные спонсоры: центр «Технодром», ресторан «Филей», Аквапарк «Акваполис», компания «Авто-АС» - представитель «Renault» в Пскове.

Спонсоры: Завод электротехнического оборудования, ГК «Луг», магазин Mango, ресторан «Инжир», ТК «ПИК60», клуб «Супер-Фитнес», кафе «Вкус и цвет».



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