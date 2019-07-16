Общество

Власти Великих Лук пожелали псковичам успехов в созидательной работе

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации Великих Лук Любовь Романова поздравили жителей Пскова с Днем города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Сердечно поздравляем всех жителей Пскова с 1116-й годовщиной со дня первого упоминания города в летописи и 75-й годовщиной освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков! Псков - один из древних городов России, жемчужина нашего края. Во все времена он имел большое духовное и культурное значение для нашей страны. О богатой истории Пскова красноречиво говорят уникальные памятники, старинные постройки и храмы, часть из которых внесена ЮНЕСКО в Список всемирного наследия. В городе живут замечательные, открытые, душевные люди, беззаветно любящие свою малую родину. Благодаря их патриотизму и добросовестному труду Псков с каждым годом развивается и хорошеет. Сегодня, сохраняя свою самобытность и славные традиции прошлого, совместными усилиями муниципальной власти и жителей города, при поддержке регионального руководства, Псков уверенно идет по пути стабильного социально-экономического развития, увеличения инвестиционного потенциала и туристической привлекательности. Города Псков и Великие Луки имеют общую историю, давние экономические и культурные связи, которые становятся все более тесными и крепкими. От всей души желаем Вам и всем псковичам крепкого здоровья, счастья, добра и успехов в созидательной работе на благо города! Дальнейшего динамичного развития, процветания и мира древнему городу Пскову!» - говорится в поздравлении.