Общество

Зоозащитники просят эстонские власти не убивать перешедших границу псковских медведей, а отправить обратно

Занимающаяся защитой животных российская организация попросила эстонские власти оставить в живых молодых медведей Полю и Прошу, которые пришли в Эстонию из Псковской области и которых часто замечают в Валгаском уезде, и направить их обратно в Россию.

Молодые медведи Поля и Проша забрели в Южную Эстонию из Псковской области. Автор: Общество охотников Эстонии

Соответствующее письмо президент организации «Балтийская забота о животных» Елена Боброва направила министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку, сообщило в четверг изданиеPostimees.

«Это медведи из биологической станции "Чистый лес" в Торопце, которая занимается реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и возвращением их в природу», - сообщила Боброва, предложив отогнать их в Россию или вывезти из Эстонии, предварительно усыпив.

В министерстве в настоящее время составляется ответ на этот запрос.

В начале этой недели в обществе охотников Валгаского уезда сообщили, что два медведя, о которых идет речь в письме, по-прежнему держатся поблизости к населенным пунктам и вероятность их ухода в лес незначительная. Департамент окружающей среды должен принять решение об их дальнейшей судьбе к началу следующей недели. «До этого момента рекомендуем людям в окрестностях Валга проявлять осторожность. Не стоит близко подходить к медведям из любопытства. Это дикие животные, поведение которых может быть непредсказуемо», - отметили в департаменте.