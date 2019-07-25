Общество

Михаил Ведерников принял участие в первом федеральном оргкомитете по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Москве принял участие в заседании первого федерального организационного комитета по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, заседание прошло в Национальном центре управления обороной министерства обороны РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.

Выступая на заседании, губернатор отметил, что региональный оргкомитет в Псковской области действует с августа прошлого года. «План подготовки и проведения памятных мероприятий разработан с учетом мнений родственников и командования дивизии, и сейчас регион приступил к его реализации. Во всех случаях максимально используются региональные ресурсы, но есть ряд задач, которые требуют решения на федеральном уровне», — отметил Михаил Ведерников. В связи с этим глава региона обратился к председателю оргкомитета с просьбой оказать содействие в финансировании ряда мероприятий. В их числе капитальный ремонт памятника «Купол», который был установлен в 2002 году по указу президента РФ и находится в аварийном состоянии, создание парка памяти десантников в Черехе и открытие постоянной экспозиции подвига 6-й роты в музее «Россия — моя история», который планируется открыть совместно с Псковской епархией в 2020 году, реставрация казарм Омского полка, ремонт воинского храма Александра Невского в Пскове и другие объекты.

Отдельно глава региона остановился на работе органов власти с родственниками погибших героев. В Российской Федерации проживает 67 таких семей, 16 из них — в Псковской области. Ежегодно проводится встреча с близкими погибших военнослужащих, оказывается адресная помощь и сопровождение. Сейчас в рамках подготовки к памятной дате по просьбе родных и близких решается вопрос о поездке на место гибели героев в Чеченскую Республику, запущен процесс согласования установки памятных бюстов воинам-десантникам, стартовала работа по ремонту и благоустройству домов, школ и памятных аллей. Силами региона также будут приведены в порядок дороги к месту захоронения военнослужащих.

Кроме того, Михаил Ведерников выступил с предложением оказать единовременную финансовую помощь всем семьям погибших из федерального бюджета.

По итогам выступления главы региона Юрий Борисов поручил подготовить пакет предложений от органов власти региона по объему необходимой финансовой поддержки для более детального рассмотрения вопроса.

Напомним, что указ о проведении в Псковской области памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников, подписал президент РФ Владимир Путин в июле 2018 года.

Отметим, 6-я рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами мужества, 63 из них — посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечиванию их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.