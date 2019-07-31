Общество

В Пскове объявлен дополнительный прием предложений на ремонт дворовых территорий

В период с 15.00 1 сентября до 17.00 30 ноября проводится прием дополнительных предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома или территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Включение в проект программы осуществляется по итогам рассмотрения и оценки предложений собственников помещений в многоквартирном доме и иных заинтересованных лиц, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома.

Предложения принимаются на бумажном носителе в управлении городского хозяйства администрации города Пскова, расположенном по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 6 (4-й этаж, кабинет 4) с понедельника по четверг с 10 до 12 часов и с 15 до 17 часов, в пятницу и субботы 7 сентября, 12 октября, 30 ноября, с 11 до 15 по предварительному согласованию (телефон: 29-15-20), в случае отсутствия возможности предоставления документов с понедельника по четверг.

Все листы заявки на участие в отборе и прилагаемые документы на участие в отборе должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны участником отбора. Для юридических лиц заявка на участие в отборе должна быть скреплена печатью участника отбора. В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка на участие.

Не рассматриваются, не регистрируются ненадлежащим образом оформленные документы:

не соблюдена их типовая форма;

заполнены не все графы и строк;

указаны не все реквизиты, предусмотренные формами документов;

допущены технические ошибки, опечатки и исправления;

отсутствуют подписи и оттиски печатей (при наличии печати);

не заверены копии документов, документы подписаны лицом не наделенным правом подписи;

акт осмотра состояния дворовой территории МКД составлен без участия представителей организации, осуществляющей управление МКД).

Заявки на участие в отборе регистрируются в день их поступления в журнале регистрации в порядке очередности поступления. На заявке ставится отметка о получении с указанием даты и времени.

Предложения для участия в отборе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, не регистрируются и возвращаются заявителю.