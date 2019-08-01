Общество

Следователи просят жителей Псковской области помочь найти пропавшего школьника, фигурирующего в деле об убийстве

Следователи Псковской области просят жителей Псковской области помочь установить местонахождение пропавшего школьника. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Псковской области, изначально просьба о содействии поступила от свердловских следователей, которые добавили: есть вероятность, что этого подростка уже нет в живых. Зовут школьника - Шахзод Мухамаджонович Эгамназаров. Возраст потерявшегося - 17 лет: родился 29 апреля 2002 года.

«По данным следствия, 5 апреля 2019, около 09.00, Шахзод Эгамназаров, учащийся «9-В» класса МБОУ ПГО «СОШ №18», утром ушёл из дома по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 38-16, - отметили в ведомстве. - И до настоящего времени его местонахождение не установлено».

В производстве следственного отдела по городу Полевской СК России по Свердловской области находится уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Шахзода Эгамназарова.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы - темные, короткие, прямые, глаза - темные, уши - прилегающие. На момент ухода 5 апреля 2019 года был одет: куртка болоньевая темно-зеленого цвета, черная рубашка, черные брюки, черные кроссовки. При себе имел сотовый телефон и школьный рюкзак красного цвета. Особые приметы: на правом глазу белые ресницы.

Всех граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в следственный отдел по Полевскому СК России по Свердловской области, по телефону: 8 (34350) 4-20-32. Либо в ОМВД России по Полевскому по телефону: 8(34350)3-43-40. Или по телефонной линии «02».