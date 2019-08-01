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Юлия Пересильд поделилась способом снятия стресса на видео

Заслуженная артистка России, уроженка Пскова Юлия Пересильд вместе с российской актрисой театра и кино Анной Чиповской побывала на премьере фильма «Конец сезона» в Выборге.

В своем Instagram-аккаунте звезда показала на видео способ снятия стресса. На видео, снятом в автомобиле, артистка при помощи танца снимает стресс из-за волнения перед предстоящей премьерой. Анна Чиповская на ролике сидит рядом с Пересильд и крайне удивленно наблюдает за подругой, энергично мотающей головой. Пост набрал уже почти 80 000 лайков и массу положительных комментариев о позитивности актрис.

После просмотра фильма Юлия Пересильд написала в своем аккаунте:

«Посмотрели фильм. Я на себя никогда не могу смотреть на экране, мне трудно, особенно в первый раз, но я поздравляю моих @chi_pa и @yuliasnigir с прекрасными актерскими работами в этом фильме. Я ими любовалась, и, конечно, Цыганов, Колтаков, Ендальцев... и все... спасибо».

Также она поблагодарила Константина Худякова - режиссера фильма «Конец сезона», в главных ролях которого снялись Сергей Колтаков, Юлия Снегирь и Евгений Цыганов: «Спасибо КП Худяков... вы хорошие вещи творите с актерскими организмами».

В картине рассказывается о трех сестрах, которые по стечению обстоятельств оказались заграницей и поселились в маленьком городке Прибалтики, сообщает actualnews.org.