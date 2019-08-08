Общество

О пожарной безопасности в быту рассказали жителям Пустошки

11 августа сотрудником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам проведен профилактический рейд в Пустошке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе данного рейда осуществлен обход жилых домов, проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок на тему пожарной безопасности в быту.

Особое внимание было уделено семьям с детьми. В рамках проведённого инструктажа до населения доведена информация об обязательных требованиях пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов и порядок действий в случае возникновения пожара, доведены телефонные номера вызова экстренных служб.