Общество

Более 30 обращений поступило на «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области

«Горячая линия» связи с избирателями начала работу 8 августа, в общей сложности на «линию» поступило 31 обращение.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской Ассоциации юристов, из них 18 составляют вопросы, касающиеся организации избирательного процесса, 13 обращений - это вопросы социально-бытового характера.

В первой категории обращений граждане интересовались: какие выборы будут проходить в Псковской области; можно ли будет проголосовать досрочно и как это сделать; как записаться в наблюдатели; возможно ли будет в Пскове проголосовать через сеть Интернет.

Поступило несколько обращений от избирателей Санкт-Петербурга, проживающих в летний период в Псковской области, с вопросами о том, как и где можно проголосовать за губернатора Санкт-Петербурга. Такие вопросы поступили из Бежаницкого, Пушкиногорского, Гдовского районов. По данным обращениям операторы дают подробные разъяснения избирателям. Жалоб на нарушение избирательного законодательства на текущий момент на «линию» не поступало.

В категории социально-бытовые вопросы поступило несколько жалоб по вопросам здравоохранения - в частности, жалобы на отсутствие врачей специалистов; отсутствие в области аппарата для лечении глаукомы; из Пыталово поступило обращение, касающееся льготных лекарств. Такие обращения будут обобщены и по итогам работы «линии», информация будет направлена в комитет по здравоохранению. В этой же категории поступали жалобы на ЖКХ: так, обратился житель города, который является инвалидом и хотел бы установить пандус, однако жильцы дома против; поступила жалоба с улицы Звездной на протечку воды и отсутствие электричества; житель новостройки (которая ещё находиться на гарантии) обратился с жалобой на протечку крыши. По таким вопросам, требующим консультаций специалистов, граждане записаны на приме к юристу по вопросам ЖКХ.

Уже традиционно на «линию» обращаются граждане, имеющие в Псковской области временную регистрацию и желающие проголосовать на местных выборах. Операторы поясняют, что наличие временной регистрации не является основанием для голосования на выборах в органы местного самоуправления.

«Горячая линия» по номеру 8 (900) 995-64-01 работает с 8 августа по 7 сентября по рабочим дням с 9:00 до 18:00, а 8 сентября, в Единый день голосования, – с 8:00 до 22:00.

Напомним, 8 сентября в Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний. В частности, это дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2, выборы глав шести муниципальных образований, выборы в органы местного самоуправления.